Lucro do BBVA cai 28% no 4º trimestre, mas supera expectativa

Madri – O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) divulgou hoje que teve lucro líquido de 678 milhões de euros (US$ 732,1 milhões) no quarto trimestre de 2016, 28% menor que o ganho de 940 milhões de euros obtido em igual período do ano anterior. O resultado, porém, superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 554 milhões de euros.

O BBVA, segundo maior banco da Espanha em valor de mercado, atribuiu a queda no lucro a provisões destinadas a indenizações de clientes e a pressões cambiais geradas pela eleição de Donald Trump como presidente dos EUA.

O BBVA é dono do maior banco do México, o BBVA Bancomer, e gera cerca de metade de seu lucro no país latino-americano, que tem sido constante alvo de críticas de Trump.

O lucro trimestral do BBVA no México cresceu 9,9% na comparação anual quando medido em pesos, mas recuou 5,6%, a 539 milhões de euros, quando convertido para a moeda única europeia. Fonte: Dow Jones Newswires.