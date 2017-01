Lucro do Bank of America sobe a US$ 4,7 bilhões no 4º trimestre

Nova York – O Bank of America (BofA) divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 4,7 bilhões no quarto trimestre do ano passado, maior que o ganho de US$ 3,28 bilhões apurado no mesmo período de 2015.

O lucro por ação ficou em US$ 0,40, superando levemente a previsão de analistas, de US$ 0,38.

Na mesma comparação, a receita do BofA subiu para US$ 19,99 bilhões no último trimestre, de US$ 19,58 bilhões um ano antes, mas veio abaixo da projeção do mercado, de US$ 20,85 bilhões.

Segundo o BofA, o avanço do lucro veio à medida que sua área de operações foi beneficiada por incertezas causadas pela inesperada vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA em novembro.

Por volta das 10h (de Brasília), as ações do BofA operavam em baixa de 0,48% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Fonte: Dow Jones Newswires.