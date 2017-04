São Paulo – O lucro da mineradora Vale subiu para 7,891 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2017, ante um resultado positivo de 6,311 bilhões no mesmo período de 2016, com a ajuda de uma maior produção de minério de ferro, informou a companhia nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu para 13,523 bilhões de reais, ante 7,41 bilhões um ano antes.

