Lucro da Tyson Foods cai com incêndio afetando a produção

A Tyson Foods, maior processadora de carne dos Estados Unidos, informou uma queda de 21,3 por cento no lucro trimestral, com um incêndio em duas de suas plantas no período interrompendo a produção de frangos e prejudicando as vendas na segunda maior divisão da empresa.

O lucro líquido atribuível a Tyson caiu para 340 milhões de dólares, ou 0,92 dólar por ação, no segundo trimestre encerrado em 1 de abril, ante 432 milhões de dólares, ou 1,10 dólar por ação, um ano antes.

As vendas da Tyson Foods caíram ao redor de 1 por cento, para 9,08 bilhões, caindo pela quinta vez em seis trimestres.