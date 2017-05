Lucro da Statoil sobe a US$ 1,06 bilhão e supera previsão

Oslo – A companhia norueguesa Statoil informou que seu lucro líquido no primeiro trimestre foi de US$ 1,06 bilhão, acima dos US$ 611 milhões de igual período do ano passado.

Analistas previam lucro líquido menor, de US$ 739 milhões. Além disso, a receita da companhia subiu 53% na mesma comparação, para US$ 15,47 bilhões, também acima da expectativa de US$ 14,61 bilhões. A companhia manteve seu dividendo trimestral em US$ 0,2201 a ação.

O resultado veio melhor com os preços mais altos do petróleo e um aumento na produção, além de medidas para reduzir custos e aumentar a eficiência. A produção na plataforma continental da Noruega atingiu seu patamar mais alto em cinco anos.

O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu para US$ 3,11 bilhões, quando analistas esperavam nesse caso US$ 2,64 bilhões.

A companhia, que é 67% controlada pelo Estado norueguês, confirmou que realizará mais US$ 1 bilhão em medidas de corte de custos neste ano. Com isso, ela atingirá no total US$ 4,2 bilhões em economias neste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.