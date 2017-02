Lucro da Shell tem queda de 44% no 4º trimestre, a US$ 1,03 bi

Londres – A Royal Dutch Shell anunciou hoje que teve lucro com base nos custos de suprimentos de US$ 1,03 bilhão no quarto trimestre de 2016, representando queda de 44% ante igual período do ano anterior.

A medida com base nos custos de suprimentos é semelhante ao lucro/prejuízo líquido divulgado por petrolíferas norte-americanas.

Em todo o ano de 2016, o lucro da Shell foi de US$ 3,5 bilhões, abaixo do ganho de US$ 3,8 bilhões verificado no ano anterior e seu pior desempenho em mais de uma década.

Os números da Shell refletem um ano difícil, durante o qual os preços do petróleo ficaram pressionados e a empresa anglo-holandesa completou a aquisição do concorrente BG Group.

Fonte: Dow Jones Newswires.