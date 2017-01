Lucro da Procter & Gamble sobe a US$ 7,8 bilhões no 4º tri

Nova York – Procter & Gamble anunciou um lucro líquido de US$ 7,88 bilhões no quarto trimestre, ou US$ 2,88 por ação, alta em relação aos US$ 3,21 bilhões (US$ 1,12 por ação) registrados no mesmo período de 2015.

O lucro ajustado ficou em US$ 1,08 por ação, ligeiramente acima da expectativa de analistas de mercado. As receitas recuaram de US$ 16,92 bilhões para US$ 16,86 bilhões no período.

O resultado acontece após a companhia se desfazer de uma parte de seus negócios voltados a produtos de beleza, como as marcas Wella, Clairol e CoverGirl.

Às 11h06 (de Brasília), as ações da P&G avançavam 2,60% no pré-mercado em Nova York.

Fonte: Dow Jones Newswires.