São Paulo – A Arcos Dorados, operadora do McDonald’s na América Latina, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 40,6 milhões no primeiro trimestre do ano, mais que o dobro do ganho de US$ 16,1 milhões obtido em igual período de 2016.

Na mesma comparação, a receita subiu 18,7%, a US$ 781,5 milhões. No conceito de câmbio constante, a receita avançou 17%, e excluindo-se a Venezuela, houve acréscimo de 9,2%.

O Ebitda ajustado, por sua vez, teve alta de 30%, a US$ 62,7 milhões.