Lucro da Monsanto salta 28,7% no trimestre

A empresa norte-americana de sementes e agroquímicos Monsanto, que está em processo de ser comprada pela alemã Bayer por 66 bilhões de dólares, registrou uma alta de 28,7 por cento em seu lucro trimestral, impulsionada pela forte demanda por sementes de soja e milho.

O lucro líquido atribuível à Monsanto aumentou para 1,37 bilhão de dólares, ou 3,09 dólares por ação, no segundo trimestre encerrado em 28 de fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A Monsanto, mais conhecida pelo seu herbicida Roundup e pelas sementes de milho e soja geneticamente modificadas, informou que as vendas líquidas subiram 12 por cento, para 5,07 bilhões de dólares.