Lucro da Mastercard supera estimativa com alta nos gastos

A Mastercard , segunda maior rede de pagamentos do mundo, reportou lucro e receita trimestrais acima do esperado, com as pessoas gastando mais usando cartões de crédito e débito, o que fazia com que as ações subissem cerca de 2 por cento.

A Mastercard disse nesta terça-feira que gastou 170 milhões de dólares em propaganda e marketing no primeiro trimestre, alta de 26 por cento, para desenvolver o Masterpass – seu serviço de carteira digital.

Os gastos com propaganda e marketing no segundo trimestre também deve aumentar em torno de 40 milhões de dólares em comparação com o mesmo período do ano passado, disse a vice-presidente de finanças da empresa, Martina Hund-Mejean, em teleconferência com analistas.

O lucro líquido da Mastercard cresceu 12,7 por cento, para 1,08 bilhão de dólares no primeiro trimestre encerrado em 31 de março.

Em base ajustada, a companhia teve lucro de 1,01 dólar por ação, superando a média das estimativas de analistas de 0,95 dólar, de acordo com levantamento Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita total aumentou 11,8 por cento, para 2,73 bilhões de dólares, superando a média esperada de 2,65 bilhões de dólares.

Os custos totais cresceram para 1,23 bilhão de dólares ante 1,09 bilhão um ano antes, com os recentes investimentos em propaganda e marketing.

A Mastercard, que processa mais de 65 mil transações por minuto, disse que os volumes brutos ajustados em dólar cresceram 8 por cento, para 1,18 trilhão de dólares no primeiro trimestre em bases da moeda local.

A companhia reiterou sua projeção para 2016-2018 de crescimento da receita em dois dígitos baixos e das despesas operacionais de 2017 em um dígito alto.