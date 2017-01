Lucro da Johnson & Johnson sobe, mas projeção decepciona

Nova York – A Johnson & Johnson (J&J) divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,81 bilhões no quarto trimestre de 2016, maior que o ganho de US$ 3,22 bilhões observado no mesmo período do ano anterior.

Na mesma comparação, o lucro por ação subiu a US$ 1,38, de US$ 1,15. A receita avançou 1,7%, a US$ 18,12 bilhões. Com ajustes, o ganho por ação ficou em US$ 1,58 no último trimestre.

Analistas consultados pela Thomson Reuters previam lucro por ação ajustado um pouco menor, de US$ 1,56, mas receita ligeiramente maior, de US$ 18,28 bilhões.

Para 2017, a Johnson & Johnson previu ganho por ação de US$ 6,93 a US$ 7,08 e receita de US$ 74,1 bilhões a US$ 74,8 bilhões.

As projeções de analistas para o ano eram mais otimistas, de lucro por ação de US$ 7,11 e receita de US$ 75,1 bilhões.

Às 11h (de Brasília), as ações da Johnson & Johnson, que integram o índice Dow Jones, operavam em baixa de 1,24% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Fonte: Dow Jones Newswires.