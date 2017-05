Lucro da Hermes Pardini aumenta 51,2% no 1º trimestre

São Paulo – A Hermes Pardini registrou lucro líquido R$ 31,3 milhões no primeiro trimestre de 2017, o que significa aumento de 51,2% em relação aos primeiros três meses do ano passado, quando foi de R$ 20,7 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 29,4% no primeiro trimestre, para R$ 62,1 milhões.

Já o Ebitda Ajustado, excluindo efeitos não recorrentes sobre o resultado, atingiu R$ 64,4 milhões, no período, um aumento de 24,9% em relação ao primeiro trimestre de 2016, quando foi de R$ 51,6 milhões.

A margem Ebitda Ajustada, por sua vez, apresentou leve redução, passando de 24,5% nos primeiros três meses de 2016 para 24,1% entre janeiro e março deste ano.

Em nota ao mercado, a Hermes Pardini informou que o primeiro trimestre de 2017 ficou marcado pela conclusão do processo de abertura de capital.

A Oferta Pública de Ações (IPO, na sigla em inglês) movimentou mais de 46 milhões de ações ordinárias, equivalentes a aproximadamente R$ 877 milhões, incluindo a oferta base e o lote suplementar (Green Shoe).

A companhia esclareceu ainda que captou na oferta primária cerca de R$ 187 milhões que serão utilizados em projetos de expansão.

“A abertura de capital é mais um passo importante no processo de desenvolvimento da governança corporativa. Temos como acionistas mais de 4.000 pessoas físicas e alguns dos maiores e mais respeitados gestores de recursos do Brasil e do mundo”, disse em comunicado.

De acordo com os dados, a receita líquida da companhia totalizou R$ 267,4 milhões nos primeiros três meses do ano, um aumento de 27,1% ante o mesmo período do ano passado.

A aquisição do Guanabara, em dezembro de 2016, fez com que o segmento PSC aumentasse a sua participação na receita líquida consolidada da Hermes Pardini.

No primeiro trimestre deste ano, o segmento PSC representou 47,8% da receita líquida total, evolução de 3,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado.