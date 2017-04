Lucro da Heineken sobe 11% e vendas têm alta inesperada

Amsterdã – A Heineken, segunda maior cervejaria do mundo em vendas, divulgou hoje que teve lucro líquido de 293 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, 11% maior que o ganho de igual período de 2016.

Na mesma comparação, as vendas orgânicas de cerveja subiram 0,6%, impulsionadas pelos resultados na Europa e na região da Ásia e do Pacífico.

O dado de vendas surpreendeu, uma vez que analistas previam queda de 0,5% no último trimestre.

Em fevereiro, a Heineken anunciou a compra da Brasil Kirin, fabricante das marcas Schin, Baden Baden e Eisenbahn. A empresa prevê concluir a aquisição ainda no primeiro semestre de 2017.

A Heineken, que obtém cerca de dois terços de seu lucro em mercados emergentes, informou também que suas expectativas para o ano continuam inalteradas.

Fonte: Dow Jones Newswires.