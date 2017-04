Lucro da Ford supera estimativas e mantém perspectiva para 2017

Detroit – A Ford Motor reportou nesta quinta-feira lucro líquido trimestral menor, mas superou as expectativas de analistas em meio a custos mais altos, além de queda na venda de veículos.

O lucro líquido do primeiro trimestre foi de 1,6 bilhão de dólares, ou 0,40 dólar por ação, queda de 36 por cento de 2,5 bilhões de dólares, ou 0,61 dólar por ação, em relação ao ano anterior.

A receita da Ford aumentou para 36,5 bilhões de dólares dos 35,3 bilhões em 2016. Analistas esperavam 34,7 bilhões de dólares.

As vendas de novos veículos vem aumentando desde o fim da grande recessão e atingiram 17,55 milhões de unidades no ano passado, ainda assim analistas esperam ligeira queda nas vendas em 2017. A empresa disse nesta quinta-feira esperar que as vendas em torno do setor apresentem ligeira queda este ano e em 2018.

Os custos da Ford durante o primeiro trimestre foram afetados por dois recalls na América do Norte. Para corrigir esses problemas a companhia disse que espera gastar 295 milhões de dólares.

A Ford também espera que os custos com matéria-prima fiquem em torno de 1 bilhão de dólares mais altos este ano. O diretor financeiro da companhia Bob Shanks disse que cerca de metade dessa alta provavelmente se deve ao aumento dos preços do aço.

Segundo Shanks, os resultados da empresa para o restante do ano podem ser “um pouco melhor”, comparados com 2016. Mas a companhia manteve sua expectativa para o lucro antes de impostos de 2017 em torno de 9 bilhões de dólares, abaixo dos 10,4 bilhões registrados em 2016.