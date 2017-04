Lucro da Ford cai 35% no 1º trimestre, a US$ 1,6 bilhão

Nova York – A Ford Motor divulgou que teve lucro líquido de US$ 1,6 bilhão no primeiro trimestre do ano, 35% menor que o ganho de 2,5 bilhões obtido em igual período de 2016.

O resultado foi prejudicado por despesas com recalls, pelo aumento de custos de engenharia e de commodities e por vendas mais fracas nos EUA.

O lucro ajustado por ação da segunda maior montadora dos EUA, porém, superou as expectativas ao atingir US$ 0,39 entre janeiro e março. Analistas de Wall Street previam US$ 0,36 por ação.

Às 8h30 (de Brasília), as ações da Ford subiam 2,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Já a receita da Ford teve expansão anual de 4% no último trimestre, a US$ 39,1 bilhões, graças a uma linha favorável de picapes e veículos utilitários esportivos (SUVs), que são mais lucrativos.

