Lucro da Fiat Chrysler mais que dobra no 4º trimestre

Milão – O lucro líquido da montadora Fiat Chrysler subiu para 409 milhões de euros no quarto trimestre do ano passado, ante 196 milhões registrados no mesmo período de 2015. A receita da empresa, por sua vez, subiu 1%, para 29,72 bilhões de euros.

De acordo com a montadora, o forte aumento do lucro ocorreu uma vez que a empresa evitou a repetição de custos extras que ocorreram para ajustar a produção nos EUA no final do ano anterior.

A dívida líquida industrial, um número amplamente observado na Fiat Chrysler, caiu para 4,6 bilhões nos três meses encerrados em dezembro, ante 6,5 bilhões reportados no terceiro trimestre.

A empresa prevê que a receita de 2017 seja de pelo menos 115 bilhões de euros e o lucro operacional ajustado, que exclui itens extraordinários, de pelo menos 7 bilhões de euros.

A previsão é que a dívida caia significativamente durante o ano, disse a empresa. Na Bolsa de Milão, as ações da Fiat subiam 4,41% às 9h20 (de Brasília).

