Lucro da ExxonMobil recua 40% no 4º trimestre, para US$ 1,68 bi

Nova York – A petrolífera americana ExxonMobil teve lucro líquido de US$ 1,68 bilhão no quarto trimestre, queda de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro atingiu US$ 2,78 bilhões.

O lucro por ação foi de US$ 0,41, ante US$ 0,67 na mesma base de comparação. Analistas consultados pela Thomson Reuters esperavam US$ 0,70 por ação.

A receita, por sua vez, subiu 2%, totalizando US$ 61,01 bilhões no quarto trimestre, mas abaixo da previsão de US$ 62,82 bilhões.

O executivo-chefe da empresa, Darren Woods, apontou para a desaceleração prolongada nos preços das commodities, bem como uma provisão para perda para o declínio nos lucros.

Woods assumiu o comando da empresa neste mês, uma vez Rex Tillerson, foi nomeado pelo presidente americano, Donald Trump, como secretário de Estado dos EUA.

No pré-mercado em Nova York, as ações da companhia tinham ligeira alta de 0,16%.

