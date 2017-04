Lucro da Exxon Mobil mais que dobra no 1º trimestre

Houston – A Exxon Mobil, maior produtora de petróleo listada em bolsa do mundo, anunciou nesta sexta-feira que seu lucro trimestral mais do que dobrou, devido ao aumento dos preços do petróleo e pelos cortes de custos.

A companhia registrou um lucro líquido de 4,01 bilhões de dólares (ou 95 centavos por ação), ante 1,81 bilhões de dólares no mesmo trimestre do ano passado.

O resultado ficou acima das expectativas de 85 centavos por ação.

A produção caiu 4 por cento, para 4,2 milhões de barris de petróleo por dia.