Lucro da Disney avança para US$ 2,39 bi no 2º trimestre fiscal

Nova York – A Walt Disney anunciou nesta terça-feira que registrou lucro líquido de US$ 2,39 bilhões no segundo trimestre fiscal (US$ 1,50 por ação), ante lucro de US$ 2,14 bilhões (US$ 1,30 por ação) no mesmo período do ano anterior.

O resultado ficou acima do estimado por analistas consultados pela Thomson Reuters, que esperavam lucro de US$ 1,41 por ação.

Já a receita da Walt Disney aumentou 3%, para US$ 13,34 bilhões, na mesma base comparativa. Analistas esperavam receita de US$ 13,45 bilhões.

Segundo a companhia, sua rede esportiva, a ESPN, mais uma vez puxou para baixo os resultados trimestrais, o que gerou uma receita abaixo das expectativas dos analistas no segundo trimestre fiscal.

No entanto, a notícia poderia ter sido pior, já que o lucro operacional do segmento que inclui a ESPN caindo 3%, menos do que a estimativa de baixa de 4,2%.

Aumento dos custos, queda na audiência e uma tendência de menos gastos com TV paga fizeram com que a ESPN enfrentasse problemas nos últimos anos.

A rede de esportes é uma parte crucial das participações da Disney, já que compreende cerca de metade da receita operacional da companhia.

Segundo a MoffetNathanson, cerca de 762 mil assinantes deixaram de assinar TV paga no primeiro trimestre, sendo as piores perdas de assinantes para a indústria em um começo de ano.

Às 18h34 (de Brasília), os papéis da Walt Disney recuava 2,25% no after-hours em Nova York.