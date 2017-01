Lucro da Boeing sobe a US$ 1,63 bilhão, acima do esperado

Nova York – O lucro líquido da Boeing subiu a US$ 1,63 bilhão no quarto trimestre de 2016, o equivalente a US$ 2,59 por ação, de US$ 1,03 bilhão (US$ 1,51 por ação) em igual período do ano anterior.

Com ajustes, o lucro por ação foi de US$ 2,47 no último trimestre. A receita caiu 1,2% na mesma comparação, a US$ 23,29 bilhões.

Os resultados da fabricante de aviões norte-americana superaram as expectativas. Analistas consultados pela Thomson Reuters previam lucro ajustado por ação de US$ 2,35 e receita de US$ 23,19 bilhões.

Por volta das 11h25 (de Brasília), as ações da Boeing, que integram o índice Dow Jones, operavam em alta de 1,6% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Fonte: Dow Jones Newswires.