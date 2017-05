Lucro da BB Corretora cresce 9,3% e soma R$ 404,9 mi no 1º tri

São Paulo – O lucro líquido da BB Corretora, braço da BB Seguridade que concentra as operações de corretagem de seguros, alcançou R$ 404,9 milhões no primeiro trimestre, cifra 9,3% maior que a registrada no mesmo intervalo de 2016, de R$ 371 milhões.

Contribuiu para o resultado, conforme o grupo, o aumento de 9,5% das receitas de corretagem.

O desempenho foi compensado, parcialmente, pela contração de 1,6 ponto porcentual da margem operacional, explicada em grande parte pela majoração da alíquota de PIS/Pasep e Cofins em vigor desde março de 2016.

O indicador foi a 81,5% ao final de março ante 83,1% em um ano e 79,2% ao final de dezembro último.

Também influenciou o lucro da BB Corretora de maneira positiva seu resultado financeiro que cresceu 39,0% de janeiro a março, em função do aumento tanto do saldo médio como da taxa média dos ativos rentáveis.