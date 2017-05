Lucro da Ambev cai 20,1% no 1º trimestre de 2017

São Paulo – A Ambev encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de 2,316 bilhões de reais, uma queda de 20,1 por cento em relação ao mesmo período de 2016, de acordo com dados divulgados pela companhia de bebidas nesta quinta-feira.

A empresa, controlada pela AB InBev, maior cervejaria do mundo, divulgou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 4,356 bilhões de reais de janeiro a março, cifra 17,3 por cento menor que a do primeiro trimestre do ano passado.