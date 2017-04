Lucro ajustado do Bradesco cresce 13%, para R$ 4,6 bilhões

São Paulo – O Bradesco teve lucro líquido ajustado de 4,648 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 13 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, ajudado pelo aumento das receitas com prestação de serviços e pela redução de despesas com provisões de inadimplência.

O segundo maior banco privado do país apurou retorno sobre patrimônio líquido médio ajustado (ROE) de 18,3 por cento no trimestre, ante 17,5 por cento um ano antes.

A carteira de crédito expandida do Bradesco atingiu 502,7 bilhões no fim de março, alta de 8,5 por cento em 12 meses.