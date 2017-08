Louis Dreyfus nomeia executivos após renúncia de chefe de grãos

São Paulo – A Louis Dreyfus Company disse nesta quarta-feira que nomeou Adrian Isman para liderar suas Plataformas de Grãos e de Cadeias de Valor, em substituição a David Ohayon, que renunciou ao cargo.

Isman manterá suas atuais responsabilidades como chefe para a América do Norte, informou a empresa em comunicado.

Paralelamente, Murilo Parada foi nomeado chefe da Plataforma de Sucos a nível global, substituindo Isman, em adição a seu cargo de chefe da região norte da América Latina, destacou a Louis Dreyfus.

David Ohayon, que esteve na companhia desde 1990, deixou a empresa com vários outros membros da equipe europeia de trading de grãos, disseram fontes na terça-feira.

No total, Isman trabalhou para a Louis Dreyfus por 28 anos, tendo iniciado como trader de grãos e oleaginosas na Argentina em 1985 e voltando ao grupo em 2001, no Brasil, de acordo com o site da empresa.

Já Parada juntou-se à Louis Dreyfus como estagiário em 2001. Inicialmente trabalhou no setor de algodão no Brasil antes de se mudar para o segmento de suco, que agora liderará a nível global.