L’Oreal cria escova que avalia cabelos e sugere produtos

A internet das coisas pode povoar a sua casa e entrar definitivamente em seus mais variados e cotidianos utensílios, até mesmo uma simples escova para pentear cabelos.

O produto com essas características está sendo desenvolvido pela linha Kérastase de L’Oreal, que espera colocar a novidade ainda neste ano nas prateleiras.

A escova do futuro coleta e analisa o comportamento e o cabelo do consumidor para assim recomendar os melhores produtos.

Para conceber o projeto, a marca trabalha com a desenvolvedora de wearables Withings, que captura e encaminha dados para um aplicativo.

O mais incrível é que cada “pincel” da escova contém um minúsculo microfone que grava o som da escovação para detectar se o cabelo da usuária está seco, crespo ou propenso a quebrar.

Um sensor também acusa se o cabelo estiver molhado, enquanto um giroscópio e um acelerômetro contam o número médio de escovadas e a força utilizada no processo.

O usuário ainda recebe avaliações que medem a qualidade de seus fios e recomendações sobre informações meteorológicas e os melhores produtos para utilizar de acordo com as condições climáticas. Confira o funcionamento da novidade no vídeo abaixo: