Loeb vê valor adicional de US$ 20 bi em fusão de Dow e DuPont

A Third Point LLC, do investidor Daniel Loeb, disse que a Dow Chemical e a DuPont poderiam liberar 20 bilhões de dólares em valor adicional ao ajustar seu plano para se dividirem em três empresas após a fusão.

A Dow e a DuPont planejam se segmentar em empresas de agricultura, especialidades químicas e outros insumos depois de sua fusão de 130 bilhões de dólares, que deve ser fechada em agosto.

Ambas as empresas nomearam o conselho da companhia combinada no início deste mês e disseram que suas propriedades incluirão “a realização, logo que possível, de uma revisão abrangente das carteiras e seus alinhamentos”.

A Third Ponit tinha uma participação de 1,29 por cento, o que a tornava a sétima maior investidora da Dow, segundo dados da Thomson Reuters.

O hedge fund, que recomendou o deslocamento de várias empresas do setor de Ciências dos Materias para Produtos Especializados, também afirmou que restaurar a carteira da DowDuPont poderia ajudar a economizar mais do que os 3 bilhões que as empresas estão almejando.