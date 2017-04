Lloyds supera expectativa com lucro estável no 1º tri após Brexit

Londres – O Lloyds divulgou lucro estável do primeiro trimestre nesta quinta-feira, contrariando expectativas de analistas depiora, após votação a favor do Brexit em junho passado.

O lucro antes de impostos veio melhor que o esperado e atingiu 2,1 bilhão de libras (2,7 bilhões de dólares) no período, no que deve ser o último balanço antes de o banco voltar a ser 100 por cento privado, após o resgate feito pelo governo durante a crise financeira de 2008.

“Esses resultados continuam demonstrando a força do nosso modelo de negócios simples, de baixo risco e focado no cliente”, disse o presidente do Lloyds, Antonio Horta-Osorio.

Às 9:07, as ações do banco subiam 2,6 por cento, entre as líderes de alta do índice europeu de ações do setor.