Lista de credores da Oi é divulgada; valor total é de R$ 63,95 bi

O administrador judicial do processo de recuperação judicial da Oi, o escritório de advocacia Arnoldo Wald, entregou à Justiça a sua lista de credores com valor total de R$ 63,95 bilhões e 55.080 credores.

A primeira versão da relação, apresentada pela companhia, trazia dívida de R$ 65,12 bilhões e 65.127 credores. Trata-se do maior processo de recuperação judicial no País.

São quatro classes de credores. O maior volume da dívida está concentrada nas mãos dos quirografários (sem garantia real), com R$ 59,65 bilhões.

Dentro dessa categoria, os detentores de títulos emitidos no exterior (bondholders) são donos de R$ 32,31 bilhões, representados pelos trustes The Bank of New York Mellon (R$ 17,29 bilhões) e Citicorp Trustee Company LTD (R$ 15,01 bilhões).

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aparece sozinho na categoria com garantia real. A dívida da Oi é de R$ 3,326 bilhões.

Na parte trabalhista são 4.074 credores e R$ 912,36 milhões. Por último, as microempresas têm crédito de R$ 68,33 milhões e totalizam 1.928 credores.

“O protocolo do edital do AJ (administrador judicial) marca o fim de um período importante no curso desse processo de recuperação judicial, em que se apresentaram, até o fim, inúmeros desafios, que foram, cada um em seu tempo, devidamente superados”, diz o escritório em petição entregue à Justiça.

O documento foi protocolado na última sexta-feira, 12, mas só foi juntado nos autos do processo hoje.