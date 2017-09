Liliane Bettencourt, herdeira da L’Oréal, morre aos 94 anos

Paris – A empresária francesa e herdeira da gigante de cosméticos L’Oréal, Liliane Bettencourt, morreu aos 94 anos, informou sua filha nesta quinta-feira.

A família Bettencourt, que fundou a L’Oréal, detém uma participação de 33 por cento da companhia.

“Nesse momento doloroso para nós, eu gostaria de reiterar, em nome da nossa família, nosso total comprometimento e lealdade com a L’Oréal, e de renovar minha confiança em seu presidente Jean-Paul Agon e em suas equipes no mundo inteiro”, disse Françoise Bettencourt Meyers, em comunicado.

Bettencourt era conhecida como a mulher mais rica do mundo, de acordo com uma avaliação feita pela Forbes no início deste ano, que estimou seu patrimônio líquido em 39,5 bilhões de dólares.