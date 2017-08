Light aprova substituição de conselheiros

São Paulo – A Light aprovou na quinta-feira a substituição de integrantes do Conselho de Administração para complementar o período restante do mandato, até 2018, de acordo com ata de assembleia geral extraordinária divulgada ao mercado pela companhia.

Os acionistas aprovaram o analista de sistemas Luís Fernando Paroli Santos, em substituição à Ana Marta Horta Veloso, e o bancário André Juaçaba de Almeida, no lugar de Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, como membros titulares.

Também aprovaram o engenheiro eletricista César Vaz de Melo Fernandes como suplente de Sérgio Gomes Malta e o economista Yuri Fonseca de Choucair Ramos como suplente de André Juaçaba de Almeida.