LG Electronics prevê 1º prejuízo operacional em 6 anos no 4º tri

Seul – A sul-coreana LG Electronics deve reportar no quarto trimestre o seu primeiro resultado operacional negativo em seis anos, o que analistas atribuem às perdas com o segmento de celulares e ao ritmo sazonalmente mais fraco das vendas de aparelhos.

A empresa, segunda maior fabricante de televisores depois da Samsung Electronics, prevê amargar um prejuízo de 35 bilhões de wons (29,36 milhões de dólares) no período de outubro a dezembro, o primeiro resultado negativo desde a perda apurada no último trimestre de 2010.

Uma pesquisa com 21 analistas feita pela Thomson Reuters StarMine aponta lucro de 98 bilhões de wons. Apenas três dos pesquisados previam prejuízo no trimestre.

A LG diz que a receita no quarto trimestre deve crescer 1,5 por cento, para 14,8 trilhões de wons. A companhia não forneceu detalhes adicionais sobre a perspectiva de resultado. Os números consolidados devem ser divulgados ao fim de janeiro.

Em outubro, a empresa informou que o lucro do quarto trimestre recuaria em relação aos três meses anteriores devido ao desempenho mais fraco do segmento de aparelhos móveis e às despesas maiores com promoções na temporada de compras de fim de ano.