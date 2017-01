LG amarga primeiro prejuízo operacional em 6 anos

Seul – A LG Electronics teve no fim de 2016 o primeiro prejuízo operacional trimestral em seis anos, com uma performance fraca no segmento de aparelhos móveis.

O prejuízo de outubro a dezembro somou 35 bilhões de wons (30 bilhões de dólares). O resultado veio em linha com a projeção divulgada no início do mês pelo grupo sul-coreano, segundo maior fabricante de televisores, só atrás da Samsung.

Este foi o primeiro prejuízo desde o terceiro trimestre de 2011 e o maior desde o quarto trimestre de 2011.

Para o período de janeiro a março de 2017, a expectativa é de melhora significativa no desempenho operacional em relação ao trimestre anterior, informou a empresa no material de divulgação do balanço, sem entrar em detalhes.

A LG também previu aumento percentual de “um dígito” na receita do primeiro trimestre ante igual período de 2016.

No quarto trimestre, as vendas geraram faturamento de 14,8 trilhões de wons, 1,5 por cento maior na comparação anual.

Mas o segmento de aparelhos móveis registrou o sétimo trimestre consecutivo negativo, com prejuízo operacional de 467 bilhões de wons, o maior já apurado, segundo dados da companhia.

O aumento dos custos nessa divisão comprometeu o lucro com as vendas dos novos smartphones V20, lançados na Coreia do Sul em setembro, disseram analistas antes da divulgação do balanço.