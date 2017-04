Kroton tem alta de 10% na captação de alunos presenciais

São Paulo – A Kroton teve alta de 10 por cento na captação de alunos de graduação presencial no primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, mas as rematrículas recuaram 4 por cento na mesma comparação, informou o maior grupo de educação superior privada do país nesta terça-feira.

No ensino a distância (EAD), a taxa de captação de alunos de graduação subiu 11 por cento nos três primeiros meses do ano, enquanto as rematrículas recuaram 1 por cento no mesmo período.

A companhia afirmou que ofereceu no processo seletivo da graduação presencial do primeiro trimestre um “um nível inferior de descontos e bolsas”, com isso, houve crescimento de 14 por cento na captação de alunos pagantes no período sobre um ano antes, para 62,7 mil. Enquanto isso, a empresa elevou em 28 por cento a captação de alunos participantes de seu programa de financiamento estudantil PEP e os novos alunos vinculados ao Fies, do governo federal, caíram 26 por cento, a 10,6 mil.

A Kroton admitiu em seus campi 112.223 novos alunos de graduação presencial no primeiro trimestre e as rematrículas somaram 321.389, em um resultado considerado pela companhia como “consistente quando avaliadas as condições de mercado e o cenário macroeconômico”.

No EAD, a captação de alunos pagantes cresceu 12 por cento no primeiro trimestre, para 192.940.

A empresa informou que a taxa de evasão de alunos no ensino presencial ficou praticamente estável sobre a de um ano antes, passando de 12,6 para 12,4 por cento. No EAD, a taxa subiu de 11,6 para 14,8 por cento, impactada por “maior rigidez nas políticas de renegociação, bem como pelo aumento no número de alunos 100 por cento online, que naturalmente possuem um maior nível de evasão comparado com outras modalidades de EAD”.

No primeiro trimestre, 20 por cento da captação de alunos de EAD da Kroton ocorreu em cursos 100 por cento online ante nível de 18 por cento nos três primeiros meses de 2016.

A Kroton encerrou março com uma base total de alunos de 979.193, crescimento de 1 por cento sobre o número verificado um ano antes.