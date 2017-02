Kroton diz que buscará solução com Cade sobre fusão com Estácio

São Paulo – A Kroton e a Estácio esperam negociar soluções junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a fusão das duas companhias.

Em comunicado à imprensa enviado nesta sexta-feira, 3, a Kroton afirma que as companhias “buscarão uma solução negociada junto ao Tribunal do Cade com o objetivo de afastar preocupações concorrenciais identificadas e obter a aprovação da operação”.

O comunicado acrescenta que foi encerrada nesta sexta-feira a análise da operação de fusão no âmbito da Superintendência Geral do Cade. Nos próximos dias, o processo será remetido ao Tribunal do órgão antitruste.

A Kroton ressalta ainda que a recomendação de impugnação, dada pela Superintendência Geral no caso da fusão com a Estácio, também foi dada quando da fusão entre Kroton e Anhanguera, em 2013.

O Tribunal do Cade terminou por aprovar a fusão com a Anhanguera mais tarde, impondo a venda de ativos como restrição.

A Superintendência Geral avaliou que a fusão reduz a competição no mercado de educação superior e pode resultar em monopólio em alguns segmentos. Em parecer com tom negativo, o órgão diz que a transação retira do mercado o principal concorrente da Kroton.

A impugnação pela Superintendência Geral não quer dizer que o Cade rejeitou a operação, já que não ainda há decisão sobre o caso. A avaliação e decisão sobre o negócio será feita pelo Tribunal da instituição.