Klabin confirma emissão de US$ 500 milhões em bonds

Por Beth Moreira, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Klabin informa que sua subsidiária integral Klabin Finance S.A. precificou nesta terça-feira, 12, títulos representativos de dívida (Senior Unsecured Notes), no valor total de US$ 500 milhões à taxa de 4,95 % ao ano, com vencimento em 19 de setembro de 2027, garantidos pela companhia.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que os bonds serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados e, para cidadãos não americanos ou domiciliados nos Estados Unidos.

“Essa emissão demonstra o compromisso da Klabin com a evolução de suas práticas de sustentabilidade”, diz.

A empresa informa que os recursos captados serão destinados a projetos que reforçam a atuação sócio ambiental.