Justiça do Equador proíbe Estado de contratar Odebrecht

A Justiça do Equador proibiu o Estado de contratar “temporariamente” a Odebrecht, enquanto realiza uma investigação por supostos subornos pagos pela empreiteira brasileira no país, informou nesta terça-feira o procurador-geral Galo Chiriboga.

“À pedido da Procuradoria, como um ato urgente, o juiz de Pichincha resolveu que as instituições se abstenham de celebrar contratos com a #Odebrecht”, escreveu Chiriboga em sua conta do Twitter.

A empreiteira brasileira é investigada no Equador por suspeita de pagamento de 33,5 milhões de dólares em subornos a funcionários equatorianos.

O procurador acrescentou que “durante a investigação de contratos da Odebrecht no Equador, as instituições estatais não poderão, temporariamente, contratar esta empresa”.