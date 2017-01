JPMorgan tem alta de 24% no lucro do 4º tri e supera expectativa

O JP Morgan Chase divulgou nesta sexta-feira alta de 24 por cento no lucro do quarto trimestre, superando expectativas de analistas, beneficiado pelo aumento da atividade de corretoras após a eleição presidencial nos Estados Unidos.

O JPMorgan, maior banco dos EUA, teve lucro de 6,7 bilhões de dólares, ou 1,71 dólar por ação, ante 5,4 bilhões, ou 1,32 dólar por papel, no mesmo período do ano anterior.

Excluindo um benefício tributário não recorrente, o banco teve lucro de 1,58 dólar por ação, bem acima da expectativa média de analistas de 1,44 dólar, segundo dados da Thomson Reuters I//B/E/S.

O JPMorgan tem um dos maiores bancos de investimento do mundo, o que afeta seu resultado significativamente quando a atividade dos mercados acelera ou recua.

Junto com outros bancos, analistas esperavam que o banco se beneficiasse de uma onda de negócios com ações e bónus ocorrida após a eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA em 8 de novembro.

A receita com renda fixa, área mais volátil do JPMorgan, subiu 31 por cento, para 3,4 bilhões de dólares, enquanto a receita com corretagem de ações subiu 8 por cento, para 1,2 bilhão de dólares. O Bank of America que divulgou resultados mais cedo nesta sexta-feira, também teve balanço apoiado pela receita com corretagem.

Em comunicado sobre os resultados, o presidente-executivo do JPMorgan, Jamie Dimon, citou as tendências do mercado, bem como o crescimento em depósitos e empréstimos, vendas maiores de cartões de crédito e ganhos de competitividade em “praticamente todos” os negócios do JPMorgan.