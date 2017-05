Joesley Batista renuncia à presidência do conselho da JBS

Da redação, com Reuters

São Paulo — A empresa de alimentos JBS informou nesta sexta-feira que Joesley Batista renunciou à presidência do conselho de administração da companhia e nomeou o executivo Tarek Farahat para o posto.

Farahat trabalhou durante 26 anos na P&G, onde ocupou cargos executivos no Oriente Médio, na Europa e na América Latina. De 2006 a 2012 foi presidente da P&G do Brasil. Em 2012, tornou-se presidente para América Latina e membro do conselho executivo da P&G mundial. Desde, 2015, era presidente global de marketing e inovação da JBS.

A companhia também informou, num comunicado à imprensa, que José Batista Sobrinho foi eleito para a vice-presidência do conselho, posto atualmente ocupado por Wesley Batista, também presidente-executivo da JBS.

Além de renunciar à presidência, o Joesley deixou o conselho de administração da empresa e todos os comitês executivos dos quais participava.

A JBS ainda divulgou que vai criar um Comitê de Governança que será liderado por Tarek Farahat e terá o objetivo de implementar práticas globais de governança corporativa e compliance.