JetBlue aproveita furacão para vender passagens a US$ 99

São Paulo – Depois de alguns passageiros reclamarem do aumento dos preços das passagens áreas de acordo com o avanço do furacão Irma na Flórida, a companhia aérea JetBlue decidiu abaixar os valores e ajudar aqueles que pretendem evacuar locais próximos do fenômeno climático.

A empresa anunciou nesta quarta-feira, dia 6, que venderá “assentos remanescentes em mercados selecionados com uma tarifa reduzida de US$ 99 a US$ 159, incluindo impostos governamentais”. Nos últimos dias, bilhetes aéreos chegavam a custar US$ 1.000 por trecho.

Outras medidas de apoio às pessoas que queiram evacuar áreas de risco foram tomadas pela companhia. Entre elas, o aumento de oferta de voos em cidades onde há aeronaves disponíveis e a renúncia, pela JetBlue, de taxas de cancelamento e/ou remarcação de reserva.

Além dos destinos que servem na Flórida, as tarifas promocionais são aplicáveis ​​para outros destinos, como Haiti, República Dominicana e Cuba. As vendas acontecerão até 13 de setembro.

O furacão Irma, considerado o mais forte da última década, provocou danos devastadores e inundações ao longo de seu caminho por ilhas no Caribe. À medida que avança, ele ganha mais força e, segundo a Nasa, já está na categoria 5, a mais alta velocidade de fenômenos do tipo.