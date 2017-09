JBS teve quatro ofertas formais por Moy Park, segundo fonte

São Paulo/Nova York – A JBS surpreendeu investidores novamente nesta segunda-feira com sua mais recente venda de ativos ao anunciar que subsidiária americana Pilgrim’s Pride vai comprar a britânica Moy Park, em uma transação avaliada em cerca de US$ 1,3 bilhão, incluindo dívidas.

O movimento ocorreu após JBS receber quatro ofertas formais pela unidade, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que pediu para não ser identificada porque a informação não é pública.

A JBS recorreu à Pilgrim’s porque essa opção provavelmente significaria uma conclusão mais rápida para a transação, uma vez que a empresa dos EUA não tem operações europeias e, portanto, seria improvável enfrentar obstáculos regulatórios, disse a pessoa.

A transação envolvendo a Moy Park dá à JBS algum alívio de liquidez.

“Esta foi uma maneira essencial na qual a JBS foi capaz de transferir recursos dos EUA para o nível da JBS SA”, disse Soummo Mukherjee, diretor executivo da Mizuho Securities USA LLC em Nova York, por telefone.

A venda do Moy Park “teria sido claramente melhor percebida se fosse feita a uma entidade fora do grupo”, disse Mukherjee, um comentário ecoado por Pedro Leduc, analista do JPMorgan.

Investidores da JBS “poderiam ter preferido a venda a um terceiro, que traria dinheiro novo” para a empresa, disse ele em relatório.