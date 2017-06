JBS submete ao conselho proposta de desinvestimentos de R$ 6 bi

São Paulo – A JBS apresentou ao Conselho de Administração uma proposta de programa de desinvestimentos que permitiria levantar até 6 bilhões de reais, além do 1 bilhão de reais obtido com a venda das operações do grupo na Argentina, Paraguai e Uruguai, disse a empresa em fato relevante nesta terça-feira.

O programa proposto inclui a alienação da fatia de 19,2 por cento na Vigor Alimentos e também da participação acionária na Moy Park, bem como a venda de ativos da Five Rivers Cattle Feeding e fazendas, conforme o documento.

A JBS disse que os recursos serão usados para reduzir o endividamento da empresa e a alavancagem.