JBS reverte prejuízo em lucro de R$ 486,2 milhões no 1º trimestre

São Paulo – A gigante de alimentos JBS encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido consolidado de 486,2 milhões de reais, revertendo resultado negativo de 2,64 bilhões reais apurado um ano antes, de acordo com dados divulgados pela maior processadora de carne bovina do mundo nesta segunda-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 2,14 bilhões de reais nos primeiros três meses do ano, acréscimo de 0,2 por cento na comparação com o mesmo período do ano anterior.