JBS retomará operações em seis unidades de abate de bovinos

São Paulo – A JBS, maior processadora de carne bovina do mundo, retomará a partir de segunda-feira as operações em seis das dez unidades de abate de bovinos no Brasil que estão em férias coletivas, informou a companhia de alimentos em nota.

“As outras quatro plantas voltarão a operar em 2 de maio em função de reformas, ajustes operacionais e modernização de equipamentos”, disse a empresa.

A JBS deu férias coletivas aos funcionários de dez de suas 36 unidades de abate bovinos no Brasil desde o dia 3 de abril, a fim de ajustar a capacidade da empresa às restrições impostas ao setor, impactado pela operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

Na ocasião, a companhia disse que período de férias seria de 20 dias, com possibilidade de ser prorrogados por mais dez se necessário.

As unidades que voltam a operar normalmente no próximo dia 24 são Nova Andradina (MS), Senador Canedo (GO), Alta Floresta (MT), Juína (MT), Pedra Preta (MT) e Tucumã (PA).

Em 2 de maio, de acordo com a empresa, voltam a operar normalmente Lins (SP), Anastácio (MS), Naviraí (MS) e Diamantino (MT).