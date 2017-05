JBS fará amanhã 1ª reunião de conselho após delações

Rio de Janeiro – O conselho de administração da JBS terá na sexta-feira a primeira reunião após o escândalo criado pelas delações de seus controladores na semana passada e em meio a críticas de acionistas para que os irmãos Batista se afastem da empresa.

Além do impacto à imagem da maior empresa de carne bovina do mundo, desde a divulgação do conteúdo das delações de Joesley e Wesley Batista ao Ministério Público Federal (MPF) na semana passada, as ações da JBS acumulam queda de 13,6 por cento.

“Há um desgaste grande e o mais aconselhável é que eles se afastem e isso pode ser definido nesta sexta-feira”, disse uma fonte próxima da discussão.

“A saída dos dois mais rápida é muito importante.”

Joesley é presidente do conselho de administração e Wesley ocupa a vice-presidência do colegiado e a presidência-executiva da JBS.

Na terça-feira, Joesley renunciou de seu posto no conselho de administração da fabricante de calçados Alpargatas, uma das empresas controladas pela holding de sua família, a J&F Investimentos.

Além da saída dos executivos da gestão da JBS, acionistas minoritários pressionam para que os irmãos assumam eventuais passivos com a Procuradoria-Geral da República (PGR), disse a fonte.

“Todos os acionistas estão perdendo… Acho que os minoritários não podem pagar uma conta que não é deles”, afirmou a fonte. “Eles (Joesley e Wesley Batista) não podem querer repartir a conta entre os acionistas”, acrescentou.

Procurado, o BNDES, um dos principais acionistas minoritários, afirmou que está avaliando as medidas cabíveis em relação aos controladores da JBS.

Já a companhia informou que não comentará o assunto.