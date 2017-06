JBS diz que nenhum ativo estratégico deve ser vendido

Chicago – A JBS disse nesta quarta-feira que nenhum ativo estratégico nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo são elegíveis para serem vendidos, um dia após anunciar um acordo de venda de suas operações na Argentina, no Uruguai e no Paraguai para a Minerva.

O acordo com a Minerva foi o primeiro do tipo da JBS desde que seus fundadores admitiram ter pago propina para políticos no Brasil em troca de favores, em um escândalo que envolveu o presidente Michel Temer.

A JBS disse ainda que buscará oportunidades de negócios que possam reduzir a volatilidade e melhorar suas margens, além de ressaltar que a Pilgrim’s Pride é um ativo fundamental para sua estratégia de longo prazo.