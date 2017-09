JBS ameaça processar BNDES por declarações de Rabello de Castro

São Paulo – A JBS avisou nesta terça-feira o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seu braço de participações BNDESPAr que pode tomar medidas legais contra ambos após declarações críticas do presidente do banco de fomento, Paulo Rabello de Castro, feitas na véspera.

Em carta da empresa de proteína animal endereçada a Rabello de Castro, cuja cópia foi obtida pela Reuters, a JBS notifica que poderá tomar medidas legais junto ao “Ministério Público, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ao Poder Judiciário e à Câmara de Mercado da B3”.

No documento, a JBS cita trecho de entrevista concedida por Rabello de Castro à Reuters, na qual ele vê “malandragem” na reunião do conselho de administração da JBS, no sábado à noite, que elegeu José Batista Sobrinho como presidente-executivo da companhia, no lugar do filho Wesley Batista, preso desde quarta-feira passada por insider trading.