Jack Ma é convidado a fazer oferta conjunta por The Body Shop

Londres – A empresa europeia de private equity Investindustrial convidou a companhia de investimentos do fundador do Alibaba, Jack Ma, para apresentar uma proposta conjunta de mais de 800 milhões de euros pela The Body Shop, da francesa L’Oreal, disseram fontes familiares com o assunto nesta sexta-feira, pouco antes do prazo final para ofertas.

A Blue Pool Capital, de Hong Kong, tem recebido pedidos para se aliar à Investindustrial e à brasileira GP Investments, uma das maiores empresas de private equity da América Latina, para fazer uma proposta pela varejista de cosméticos com sede no Reino Unido, disseram as fontes.

A The Body Shop também atraiu interesse de outros grupos industriais, incluindo a brasileira Natura, a qual participou dos estágios iniciais do processo, segundo as fontes. A Natura não estava imediatamente disponível para comentários.

A europeia CVC Capital também planeja enviar uma oferta concorrente antes do prazo final de 7 de junho, de acordo com as fontes, acrescentando que outra empresa de investimentos, a Advent, decidiu abandonar a disputa.

A L’Oreal pediu para que potenciais compradores não ofereçam menos de 800 milhões de euros, segundo as pessoas com conhecimento do assunto. A The Body Shop foi adquirida pela companhia em 2006 por cerca de 840 milhões de dólares.