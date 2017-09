Jack Ma canta e dança Michael Jackson em festa da Alibaba

São Paulo – A festa do 18º aniversário da empresa de comércio eletrônico Alibaba, na cidade de Hangzhou, na China, contou com mais uma participação especial do fundador Jack Ma.

Na última sexta-feira, o empresário chinês fez seu primeiro número musical ao som de músicas do rei do pop, Michael Jackson, e arriscou inclusive alguns passos de “Moonwalk”.

Em sua apresentação para 40 mil funcionários da Alibaba, o homem mais rico da China usou um uniforme militar e uma máscara dourada enquanto cantava clássicos como “Billie Jean” e “Black and White”.

Equipado com uma potente motocicleta, Ma contou com uma superprodução e a participação de dezenas de funcionários da companhia, que estavam uniformizados e arriscaram alguns passos junto com o fundador.

A apresentação durou pouco mais que cinco minutos, suficientes para arrancar aplausos da plateia, surpresa com a performance de Ma.

E a participação especial do fundador é mais um ponto de comemoração que a Alibaba teve nos últimos tempos.

A companhia lucrou 2,17 bilhões de dólares no segundo trimestre, superando todas as expectativas do mercado.

Histórico de shows

Não é a primeira vez que o fundador da empresa de comércio eletrônico prepara uma apresentação excêntrica para uma festa da companhia.

Em 2009, ele cantou uma das principais músicas do clássico Rei Leão, vestindo roupas no estilo punk e com uma peruca platinada.

Já em 2013, Ma comemorou o décimo aniversário do site de comércio TaoBao fantasiado de um popstar.