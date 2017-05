JAC Motors desmente boatos de que irá sair do país

Está bombando no WhatsApp a informação de que a chinesa JAC Motors estaria de malas prontas para ir embora do Brasil. Pior: a informação vem acompanhada de uma imagem de um documento extraído da Receita Federal que “comprova” a tese.

Se você recebeu também, não se alarme – e se tem um JAC na garagem, não se desespere.

Reprodução dos dados cadastrais que está circulando na internet (reprodução/Internet) Reprodução dos dados cadastrais que está circulando na internet (reprodução/Internet)

Apesar de o documento ser legítimo, a JAC seguirá com suas operações no Brasil. Em nota oficial obtida antecipadamente por QUATRO RODAS, a marca desmente o boato e ressalta que a operação no Brasil está assegurada.

A assessoria de imprensa esclarece que, de fato, houve um pedido de baixa oficial da JAC Motors do Brasil SA, uma empresa criada no período de transição em que a matriz chinesa tinha planos de se tornar a principal acionista e investidora da operação brasileira.

Como os planos mudaram, não havia mais razão para mantê-la ativa. A operação da JAC segue tocada pelo Grupo SHC, do empresário Sérgio Habib. Todos os modelos à venda atualmente permanecerão disponíveis.

Leia na íntegra o comunicado oficial:

“Em resposta à informação que está circulando no Whatsapp, o Grupo SHC esclarece que a empresa que teve o cancelamento do CNPJ (requerido por nós) foi a JAC Motors do Brasil Automóveis SA, joint-venture constituída entre o Grupo SHC e a JAC Motors na China pra construção da fábrica no Estado da Bahia. Nosso novo projeto industrial será menor e integralmente controlado pelo Grupo SHC, empresa 100% brasileira. Desse modo, seguiremos com o novo projeto, mantendo normalmente as operações da marca no Brasil.”

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Quatro Rodas.