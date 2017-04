Itaúsa compra 7,65% na Nova Transportadora do Sudeste

São Paulo – A Itaúsa, braço de investimentos industriais do Itaú Unibanco, informou nesta terça-feira que comprou por 292,3 milhões de dólares uma fatia de 7,65 por cento Nova Transportadora do Sudeste (NTS), empresa de gasoduto cujo controle foi vendido pela Petrobras.

Segundo a Itaúsa, do total investido no negócio, ela pagou 696,9 milhões de reais no ato. Outros 72,3 milhões de dólares serão pagos em cinco anos a ser atualizado no período.

A Itaúsa também adquiriu debêntures conversíveis em ações da NTS, com vencimento em 10 anos e no valor de 442,1 milhões de reais.

A Itaúsa terá o direito de indicar um de 10 membros do conselho de administração da NTS e participará do acordo de acionistas companhia.

O acordo com a Itaúsa foi anunciado após a Petrobras anunciar, nesta terça-feira, que finalizou a operação de venda anunciada em 23 de setembro de 2016 de 90 por cento das ações da NTS para a Nova Infraestrutura Fundo de Investimentos em Participações (FIP), gerido pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos.

Com a conclusão das duas transações nesta terça-feira, o FIP passou a ter 82,35 por cento na NTS; a Petrobras, 10 por cento; e a Itaúsa, 7,65 por cento.